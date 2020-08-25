جبهة النجيفي تضع معايير وشروطا لنجاح الانتخابات المبكرة

2020/08/25 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وضعت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي ، مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها لنجاح الانتخابات المبكرة ، منها تسهيل اجراءات منح البطاقة البايومترية والسيطرة على السلاح المنفلت.وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، ان "رئيس الجبهة اسامة النجيفي ترأس اليوم، اجتماعا للهيئة السياسية للجبهة، تم خلاله بحث تطور الوضع السياسي والامني والصحي في العراق فضلا عن بحث الوضع التنظيمي ، ومعايير اللقاءات والتحالفات في ضوء اهداف ومبادئ الجبهة".واكد النجيفي ، حسب البيان :" ان الجبهة حريصة ووفية لبرنامجها ومبادئها وطبيعة علاقتها مع جماهيرها، ذلك ان الثبات على المواقف المبدئية يمنح الجبهة القوة والثقة في صفوف الجماهير"، مشيرا الى انه "برغم ان الجبهة خارج الحكم وهي كتلة سياسية تؤمن بالمعارضة الايجابية، فانها ترى في الخطوات التي يتخذها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، جانبا ايجابيا مهما ينبغي دعمه وتطويره بما يحقق نقلة نوعية في الاداء السياسي".وتاشار الى ان لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين ورؤساء الكتل السياسية والاحزاب تندرج تحت باب التواصل والتنسيق للوصول الى رؤى مشتركة حول مستحقات المرحلة القادمة، وبشكل خاص قانون الانتخابات والموقف من الدوائر المتعددة واهمية اعتماد البطاقة البايومترية حصرا، وضرورة الاشراف والمشاركة الدولية عبر الامم المتحدة والمجتمع الدولي"، موضحا ان "نجاح الانتخابات المبكرة مرتبط بانجاز آليات النجاح من المشاركة الجماهيرية الواسعة، وتسهيل اجراءات منح البطاقة البايومترية، والسيطرة على السلاح المنفلت، فضلا عن انهاء مأساة النازحين والمهجرين، والقيام بخطوات عملية جادة في ملف السجناء عبر العفو العام، وحسم ملف المخفيين قسرا بما يحقق العدالة والتعويض، واحالة المجرمين الى القضاء"./انتهى10

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