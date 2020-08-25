توصيات اليوم الأول لورشة العمل الدولية الخاصة بالتحول إلى المدن الذكية

2020/08/25 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت مستشارية الامن الوطني، الثلاثاء، افتتاح ورشة العمل الدولية الخاصة بالتحوّل الى المدن الذكية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.



وذكرت المستشارية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اب 2020)، انه "برعاية مستشار الأمن الوطني، ووزير التعليم العالي، افتتحت في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع كلية الهندسة قسم هندسة العمارة في جامعة بغداد، ورشة عمل دولية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة تحت عنوان، (التحوّل باتجاه المدن الذكية الآمنة)، والتي تستمر يومين وبمشاركة دولية ومحلية واسعة".

واضاف البيان ان "الورشة شهدت مشاركة جامعات ومؤسسات ومراكز دولية وعربية ومحلية تمثلت بجامعة سونبرن للتكنولوجيا في ملبورن استراليا وجامعة مانشيستر البريطانية وجامعة الملك سعود السعودية وجامعة عين شمس المصرية وجامعة دمشق السورية والجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية في لبنان وجامعة الشرق الأوسط الأردنية وجامعة الخليج العربي البحرينية ووزارة الأشغال العامة الكويتية والمركز العماني لإدارة الأزمات والكوارث العماني في مسقط والجمعية الجغرافية السعودية والجمعية الجغرافية السورية وهيئة خبراء التكنولوجيا العراقية المسجّلة في بريطانيا".

واشار البيان الى انه "شاركت في الورشة عدة شركات دولية وعربية ومحلية، منها شركة ازري الأمريكية وشركة شل النفطية ،وشركة سمارت وي البحرينية ،وشركة مابسو اللبنانية وشركة أطلس العراقية )".

وتابع البيان "كان للجامعات العراقية حضور واضح في الورشة ،تمثّل بجامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة الموصل وجامعة نينوى وجامعة كربلاء وجامعة الكرخ للعلوم الجامعة والفرات الأوسط وجامعة بابل".

ولفت البيان الى ان "اليوم الأول للورشة شهد مناقشة أوراق من مختلف دول العالم لعرض أهم التحديات التي تواجه تطبيق مدن المستقبل الذكية، وكذلك إعادة إعمار المدن المحررة بهذه التقنيات ،والتي تعدّ أنسب وأقل جهدا وكلفة".

ولفت البيان الى ان "الورشة على مدى يومين ستناقش، مواضيع مهمة تتعلق بمقومات المدن الذكية ومواجهتها للتحديات الأمنية، وإستجابة المدن الذكية لجائحة كورونا، ونظم المعلومات الجغرافية، وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

واوضح البيان ان "الورشة خرجت في يومها الأول بتوصيات من ضمنها :-

1 تفعيل قرار مجلس الأمن الوطني رقم 23 لسنة 2017 لإنشاء المركز الوطني لإدارة البيانات المكانية وبوابة العراق الجغرافية الركيزة الأساس للتحوّل للمدن الذكية، والقرار رقم 18 لسنة 2019 الخاص بإعداد مشروع المدينة الآمنة.

2 إمكانية دمج عدة هيئات ومراكز بهيئة واحدة تعنى بهذا الموضوع لتوحيد الجهود وتقليل الكلف وضمان قرارات سريعة وفاعلة وصولا لحوكمة المؤسسات وتعضيد مفهوم التنمية المستدامة.

3 عرض الموضوع على أنظار مجلس الأمن الوطني لمناقشته باستفاضة والخروج بقرارات عاجلة لتبني هذه التقنيات التي تضمن الأمان والخدمات والرفاهية للمواطن.

وبينت مستشارية الامن الوطين ان "مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية استضاف ممثل وزير التعليم العالي الدكتور علاء عبد الحسن رئيس هيئة الإشراف والتقويم في الوزارة والدكتور منير السعدي رئيس جامعة بغداد والدكتورة صبا الخفاجي عميد كلية الهندسة ورئيس قسم هندسة العمارة جامعة بغداد، الى جانب حضور أعداد كبيرة من أغلب دول العالم بغية الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال المهم".

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