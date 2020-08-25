معركة الشهيدين الدريدي وبلهواري 1984-1991 - حسن أحراث

2020/08/25 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث ما من معركة داخل السجون المغربية خلفت شهيدين..



ليس افتخارا ولا مزايدة.



لا أريد أن أكرر نفسي، أي ترديد نفس الكلام.



لدي بوح مشروع لا داعي لإخفائه.



كفانا مجاملات وقول نصف الحقيقة.إنها معركة الشهيدين بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري.



وليس ذلك فقط، لقد استمرت معركة الوفاء للشهيدين لما يزيد عن ست سنوات، دون احتساب المعارك الإنذارية والمحدودة.



وحبنا للحياة وعشقنا لها، كما نردد دائما، يفند المزاعم الح ......





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