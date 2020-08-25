نساء عاشقات د ه لورنس:شخصيات تتكون وفقا لشروط الفراغ - بلال سمير الصدّر

2020/08/25 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر الجدال التاريخي بين السينما والأدبقد تكون رواية نساء عاشقات تحمل المتناقضين معا،فهي رواية تقول كل شيْ ومن الممكن اختصارها ايضا بجملة واحدة ...فهي رواية عن اللاشيء،فلا مكان للحدث أبدا في هذه الرواية التي تبلغ صفحاتها أكثر من 600 صفحة...ببساطة،هي رواية عن تجريد الأدب...من ناحية الأسلوب هي رواية عن تجريد الادب،وعن تمكين علم النفس وعن الانسان في زاوية خاصة محصورة في وعيه ولاوعيه وردات فعله...غ ......





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