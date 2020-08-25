ثقافة القطيع - ياسين المصري

2020/08/25 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري ما أن يقرأ المرء هذا المقال ويفهمه، يجد نفسه في وضعين اثنين، الأول هو أن يقتنع بكل أو ببعض ما جاء فيه، وقد يسكت أو يضيف إليه معومة جديدة ومفيدة أو يمتدح كاتبه، والثاني هو ألَّا يقتنع بما جاء فيه فيسكت أيضًا أو يسعى للتعليق عليه، بطرح رأيه إمَّا بأدب وعقلانية وموضوعية مجردة قدر الإمكان، وإمَّا بما تمليه عليه ثقافة القطيع، فيسب ويشتم، فيكون هذا السلوك منه هو نفسه سلوك القطيع الذي ينتمي له!العربا ......





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