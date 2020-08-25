نائب: ايراداتنا من رسوم التجارة العابرة (أضعاف أضعاف) إيرادات النفط الخام!

2020/08/25 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

صرح النائب الحالي، وزير النقل الاسبق، كاظم فنجان الحمامي، الثلاثاء، بأن ايرادات العراق من رسوم النقل العابر تساوي "أضعاف أضعاف إيرادات مبيعات النفط الخام".

وقال الحمامي في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (25 اب 2020)، : "لسنا مغالين إذا قلنا ان ايرادات العراق من رسوم النقل العابر تساوي أضعاف أضعاف ايرادات مبيعات النفط الخام".

وأوضح "لكي نسلط الأضواء على هذه الينابيع المالية المهجورة والغنية بالثروات الوطنية، نضع بين أيديكم صيغة المعادلة العربية المتفق عليها في احتساب رسوم النقل العابر"، لافتا إلى ان "المعادلة تقول ان رسوم النقل العابر بالدولار تساوي (وزن البضاعة بالطن) مضروبا في (المسافة المقطوعة بالكيلومترات) ومن ثم تقسيم الناتج على (5)، بمعنى آخر ان رسوم نقل الطن الواحد تساوي خُمس المسافة المقطوعة، علما ان (1/5) هو التمثيل الكسري للعدد (0.2).

وتابع "مثال على ذلك نذكر ان المسافة من ميناء أم قصر الى منفذ إبراهيم الخليل مع تركيا تساوي (1000) كم تقريباً، وبالتالي فان رسوم نقل الطن الواحد من الميناء إلى تركيا تساوي خُمس هذه المسافة، وتساوي (200) دولار".

واوضح الحمامي "فإذا كان وزن البضاعة عشرة أطنان فأن رسوم نقلها العابر (الترانزيت) من البصرة إلى تركيا تساوي (2000) دولار، وإذا كان وزنها (100) طن فان رسوم نقلها إلى تركيا عبر الأراضي العراقية تساوي (20000) دولار، وإذا كان وزنها (1000) طن فان رسومها تساوي (200000) دولار"، مبيناً انه "تسري هذه المعادلة الحسابية على جميع محاور النقل العابر داخل الأراضي العراقية وفي كل الاتجاهات".

ونبه الحمامي "هنا يتعين على الوزارات المعنية (التخطيط - والنقل - والتجارة - والمالية) التوسع باحتساب الأرقام المتوقعة والمترتبة على حركة التجارة العابرة، سيما ان العراق يتوسط في موقعه المتميز بين ستة بلدان، وله أكثر من اطلالة مينائية على حوض الخليج العربي".

واشار الى انه "ليست هذه المقالة رجما بالغيب لكنها خطوة وطنية نحو استثمار منافذنا الحدودية، وتفعيل قنواتنا الجافة التي سبق لنا ان طالبنا بتنفيذها وتفعيلها في كتابنا الموسوم (ما وراء الأفق)"

جدير ذكره ان الحمامي كان قد شغل منصب وزير النقل خلال فترة رئاسة حيدر العبادي للحكومة العراقية.

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