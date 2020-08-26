-الاستنجاد بالنظام في بغداد- و-اللامركزية- أم ثورة عمال ومضطهدي كوردستان والعراق وتلاحمهما الطبقي؟ - مؤيد احمد

2020/08/26 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد بعد قرابة 30 سنة من السلطة السياسية للبرجوازية القومية الكوردية وحكمها وإدارتها للمجتمع، تواجه هذه السلطة الان غضب واستياء الاغلبية العظمى من جماهير كوردستان وتمر بازمة عميقة وشاملة.أزمة هذه السلطة وهي نظام سياسي برجوازي قمعي وميليشي وفاسد، ليست سياسية فحسب، بل أزمة اجتماعية أيضا لان جماهير العمال والكادحين تعيش اقصى درجات البؤس والبطالة والعوز في ظل هذا النظام، هذا، وأوجدت هذه الأوضاع تخبطا ك ......





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