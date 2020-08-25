لودريان يحذر قادة لبنان: كارثة بيروت يجب ألا تستخدم ذريعة لتجنب التغيير 

2020/08/26 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء، المسؤولين في لبنان، من استخدام الكارثة التي حلت في العاصمة بيروت ذريعة لإخفاء حقيقة أن الدولة "تقف على حافة الهاوية".

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