شهداء وجرحى بقصف جوي تركي في سنجار

2020/08/26 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين بقصف جوي تركي في سنجار.



وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان طائرات مسيرة تركية خرقت الاجواء العراقية في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء ، واستهدفت عجلة نوع بيك آب في قرية ( بهرافا) التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما ادى الى استشهاد مدنيين اثنين" .



واضافت :" في الوقت ذاته تم استهداف موقع في قرية ( بارة) التابعة لمجمع خانصور ايضا ، فيما لم تعرف اعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث لاخلاء الشهداء والجرحى"./انتهى9

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