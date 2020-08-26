الكاظمي يحضر مجلس العزاء والمحاضرة الحسينية في صحن الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد

2020/08/26 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس العزاء والمحاضرة الحسينية في صحن الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، عليهما السلام./انتهى10

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