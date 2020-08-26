العمل تطلق البحث الاجتماعي للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية

2020/08/26 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة العمل، عن اطلاق البحث الاجتماعي للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية منذ عام ٢٠١٦.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عادل الركابي اطلق البحث الاجتماعي لأكثر من (٤٢) الف أسرة في بغداد والمحافظات من الأسر المتقدمة للشمول براتب الاعانة الاجتماعية منذ عام ٢٠١٦ من النساء والرجال، الذين لم يزرهم الباحث الاجتماعي ، ابتداءً من يوم غد الاربعاء الموافق ٢٦-٨-٢٠٢٠".واضافت الوزارة ان "الوزير دعا الاسر الى عدم مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية وانتظار زيارة الباحث الاجتماعي لهم في مناطق سكنهم"./انتهى10

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