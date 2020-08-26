الإعلام الأمني: طائرات مسيرة تركية تخترق الأجواء العراقية وتوقع ضحايا مدنيين

2020/08/26 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية مجدداً وقصف مناطق في العمق العراقي الأمر الذي أوقع ضحايا بين المدنيين.



وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس"ن نسخة منه (25 آيار 2020)، "خرقت طائرات مسيرة تركية الأجواء العراقية واستهدفت مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في قرية ( بهرافا) التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما ادى الى استشهاد مدنيين اثنين فيما نجا سائقهما".

وتابع البيان أنه "وفي الوقت ذاته استهداف موقع في قرية ( بارة) التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف إعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث لاخلاء الشهداء والجرحى، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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