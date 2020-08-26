طبيب عراقي يحذر من وصول العراق الى المرتبة الأولى عالميا بحصيلة الاصابات بـ كورونا

2020/08/26 | 00:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر طبيب عراقي، الثلاثاء، من ذهاب البلد الى مركز متقدم جدا في مؤشر كورونا العالمي للإصابات الجديدة، بسبب عدم الالتزام بشروط الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، مبينا انه "حاليا نحن في المراكز الخمسة الأولى وقد نتقدم أكثر بتسجيل اعلى حصيلة إصابات" .

وقال الاستشاري بعلم الأمراض - د.



محمد إسماعيل في حديث متلفز، تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 اب 2020) إن ما يظهر في العراق من عدد إصابات في الموقف الوبائي يعبر عن إصابات مؤكدة عبر الفحوص، وهناك العديد من المصابين لم يصلوا للمراكز الصحية واكتفوا بمراجعة الأطباء واخذ العلاجات في المنازل عبر الحجر المنزلي ما يعني أن الإصابات على أرض الواقع أكثر بكثير".

واعرب اسماعيل عن اعتقاده بأن " الوضع مرشح للوصول إلى حراجة شديدة بسبب عدم الالتزام بالوقاية، يجب أن تكون المواكب الحسينية في أماكن مفتوحة مع الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات والكفوف وتجنب الازدحامات للحفاظ على سلامة المشاركين".

وفيما يتعلق بالطرق العلاجية لفيروس كورونا قال إسماعيل " العلاج ببلازما الدم في العراق لا يعطى في كل الحالات ويجب أن تحتوي بلازما المتعافي على مضادات حيوية كافية لانجاح العملية وللأسف في العراق لا يوجد مقياس واضح لحجم ومستوى المضادات الحيوية".

وأشار الى انه "من الأمور المؤسفة هو حدوث متاجرة بالبلازما والعلاج يجب أن يتم وفق شروط اهمها مرور اسبوعين على تعافي المتبرع ووجود مضادات حيوية كافية".

وفيما يتعلق بملف لقاح كورونا وإمكانية نجاح العراق في تصنيعه قال "قضية تصنيع لقاح فيروسي في العراق ليست بالأمر الهين لأن الموضوع يتطلب شروطا خاصة من بينها وجود مختبرات عالية التقنية وعزل وتشخيص الفيروس والشفرة الجينية والأمر يستغرق فترة طويلة والامكانيات هذه غير متوفرة في العراق".

وختم بالقول "هناك سباق سياسي وتجاري عالمي لإنتاج لقاح كورونا وكثير من الدول تريد أن تكون أول من يخرج بلقاح فعال وناجح".

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