الكاظمي يغرد بخصوص القمة الثلاثية في عمان

2020/08/26 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بخصوص القمة الثلاثية في العاصمة الأردنية عمان.





وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "شاركتُ في الاجتماع الثلاثي العراقي المصري الأردني، بضيافة أخي جلالة الملك عبد الله الثاني، ومشاركة أخي فخامة الرئيس السيسي".

واضاف: "نتطلع الى أن يكون لقاء الأشقاء بوابة نحو المستقبل، خدمة لشعوبنا، من أجل مَشرق جديد للتنمية والازدهار، وتكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة".

محمد المرسومي

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