الفلسفة البراغماتية والبيداغوجيا التجريبية عند جون ديوي - زهير الخويلدي

2020/08/26 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "إذا كانت الفلسفة ستصبح علمًا تجريبيًا، فإن نقطة البداية هي بناء مدرسة" تنتمي فلسفة جون ديوي(1859-1952) إلى التيار الذي أعطى بيرس في الأصل اسم البراغماتية لتعيين طريقة ، أكثر من عقيدة ، منتبهة للآثار العملية لأفكارنا ونتائجها الملحوظة.



ومع ذلك، فإن الفلسفة الأولى التي يدين لها ديوي بالكثير من الإلهام، ليست فلسفة تشارلز س.



بيرس ، ولا فلسفة ويليام جيمس ، بل فلسفة هيجل.



ولم يكتشف أهمية بيرس إلا ......





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