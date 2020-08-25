حادثة بليك.. إعلان حالة الطوارئ في ويسكونسن بسبب أعمال الشغب

2020/08/26 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية ويسكونسن الأميركية توني إيفرز، الثلاثاء، حالة الطوارئ وقال إنه سينشر المزيد من قوات الحرس الوطني في الولاية، في الوقت الذي تستعد فيه مدينة كينوشا لليلة ثالثة من الاضطرابات عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.

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