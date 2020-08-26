2020/08/26 | 00:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رصد العلماء في هولندا وبلجيكا إصابات لأشخاص بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك عقب تسجيل هونغ كونغ إصابة شخص مرة أخرى بالفيروس.وقال اختصاصي الفيروسات والمستشار الحكومي ماريون كوبمانس لإذاعة هولندا، اليوم (الثلاثاء)، إن مريضاً كبير السن في هولندا، لديه نظام مناعي ضعيف، أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.وأوضح أن كل عدوى بفيروس كورونا لديها «بصمة وراثية مميزة»، حيث إن المجموع الوراثي للإصابة الثانية مختلف تماماً عن الإصابة الأولى.وأضاف أن هذا يوضح أن الإصابة الثانية ليست امتداداً للإصابة الأولى.وقال «نعلم من حالات العدوى التنفسية الأخرى أنك لن تكون لديك مناعة طوال حياتك، ولا نتوقع ذلك من فيروس كورونا أيضاً».وما زال لم يتم التأكد من ما إذا كانت الإصابة الثانية بالفيروس تمثل حالة منفردة أو أمراً اعتيادياً.وقال خبير الفيروسات، مارك فان رانست، لشبكة «في تي إم» إنه تم تسجيل إصابة شخص بالفيروس مرة ثانية في بلجيكا، حيث أصيب مريض بالفيروس بعد شفائه من الإصابة الأولى بثلاثة أشهر، حيث أظهر الفيروس 11 تحولاً خلال الإصابة الثانية.وأضاف «هذه ليست أنباء جيدة»، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تكون هذه حالة منفردة، وأن تستمر المناعة ضد الفيروس أكثر من بضعة أشهر.وكان العلماء في هونغ كونغ قد قدموا أمس أول دليل على إصابة مريض تعافى من فيروس كورونا، بالفيروس مرة ثانية؛ مما يشير إلى أن فيروس كورونا ربما يستمر بين البشر، مثل الفيروسات الأخرى المسببة لنزلات البرد.محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا وبلجيكا تسجلان إصابات لأشخاص بـ"كورونا" للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا وبلجيكا تسجلان إصابات لأشخاص بـ"كورونا" للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).