2020/08/26 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم ترفض ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمسألة التطبيع مع إسرائيل

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