2020/08/26 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة المثنى باسل صبر عودة عن شفاء 94 مصاباً بفيروس كورونا.واضاف أن "المصابين غادروا ردهات العزل في المحافظة بعد أكتسابهم الشفاء التام ".محمد المرسومي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 94 مصاباً بكورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء 94 مصاباً بكورونا في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).