بالفيديو.. الديوانية يتعاقد مع روماريو.. والاخير يوجه رسالة

2020/08/26 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تعاقد نادي الديوانية مع لاعب عراقي مغترب في الولايات المتحدة الامريكية.





حيث ذكر رئيس النادي حسين العنكوشين إنه "تم التعاقد مع اللاعب العراقي المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية "روماريو كوركيس" لاعب خط وسط ذي 26 عاماً لصالح نادي الديوانية الرياضي"، مبيناً أن "روماريو من ابنائنا المسيح الكلدان".

ووجه روماريو رسالة الى الجماهير في الفيديو المرفق.

محمد المرسومي

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