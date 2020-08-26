من مقر حجره الصحي .. وزير الاتصالات يعقد لقاءات مع وزير الاقتصاد الرقمي الاردني وكبريات شركات الاتصالات

2020/08/26 | 01:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد اركان شهاب احمد الشيباني وزير الاتصالات من مقر اقامته في عمان لقاء مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الاردني وكبريات شركات الاتصالات العالمية من خلال دائرة تلفزيونية”.

وقالت المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “يواصل المهندس اركان شهاب احمد الشيباني وزير الاتصالات لقاءاته مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي السيد مثنى الغرايبة وكبريات شركات الاتصالات العالمية والاردنية .

وبين البيان ان” وزير الاتصالات “عقد خمسة لقاءات منفردة مع اهم الشركات العالمية المختصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية من خلال تطبيق الزوم (Zoom) بحضور المهندس اسامة جهاد قاسم معاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

واكد ” جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة العديد من الامور المهمة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الاتصالات في العراق ومن اهمها تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات في العراق من خلال تعزيز اواصر العمل المشترك مع هذه الشركات وزيادة سعات الانترنت الدولية الداخله للعراق من خلال منفذ طريبيل الحدودي مع المملكة الاردنية الهاشمية وتطوير التعليم الالكتروني الذي ظهرت اهميته بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم اجمع وتفعيل الامن السبراني او مايعرف بامن الاتصالات وتطوير التطبيقات الذكية بشكل عام .

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