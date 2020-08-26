قمة مقبلة بالقاهرة وتوافق أردني عراقي مصري على التكامل في الطاقة والاستثمار

2020/08/26 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬شدد‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬بعد‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بلدانهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تبعات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬الثلاثة‭ ‬بحثوا‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ […]

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