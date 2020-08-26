2020/08/26 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الاوروبيون مختلفون مع الولايات المتحدة بشأن ايران ، وما يصدر من تأييد عنهم دائماً يبدو عن غير قناعة ،وله حدود معينة ،ولن يكون مشابها للتسليم الاعمى الذي كان يتصرف في ضوئه رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير قبل عشرين سنة في اتباع الخطوات الامريكية مهما كانت من دون دراسة أو اعتبار.مدير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفحة إيرانية جديدة أم أمريكية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفحة إيرانية جديدة أم أمريكية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).