الأسد يكلف عرنوس المعاقب أمريكياً تشكيل الحكومة في سوريا

2020/08/26 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ كلف‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حسين‭ ‬عرنوس،‭ ‬الذي‭ ‬سلمه‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬مهام‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬موقتاً،‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭.‬وتسلم‭ ‬عرنوس،‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬سابقاً،‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬موقتاً‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ […]

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