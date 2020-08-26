مسؤولون أميركيون يؤكدون قدرة العراق على مواجهة الميليشيات.. ويحثون الكاظمي على التحرك

2020/08/26 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، الثلاثاء، أن "الجانبين الأميركي والعراقي أعادا التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين البلدين، خلال الحوار الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن".

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