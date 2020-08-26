2020/08/26 | 01:48 - المصدر: قناة التغيير

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من الاردن للكاظم ..



حسين القيسي يوجه سؤال لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

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