حمدوك لبومبيو : لا تفويض لحكومتي باتخاذ قرار حول التطبيع مع إسرائيل

2020/08/26 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرجاء محاكمة البشير ومتهمين آخرين إلى أوّل أيلول الخرطوم- الزمان أعلن رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك الثلاثاء إثر محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الخرطوم، أن حكومته “لا تملك تفويضا” لاتخاذ قرار في شأن التطبيع مع إسرائيل، وأن مهمتها “محددة” باستكمال العملية الانتقالية وصولا الى إجراء انتخابات.ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة […]

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