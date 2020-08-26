بغداد: طائرات تركية تخترق الاجواء العراقية

2020/08/26 | 03:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، ان طائرات تركية اخترقت الاجواء العراقية واستهدفت موقعا وعجلة بسنجار شمال العراق....

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