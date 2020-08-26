الكاظمي من عمّان يدعو للتكامل الاقتصادي ونبذ الصراعات بين الدول

2020/08/26 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح القاهرة / إسراء خليفة

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق يلتزم برؤية ستراتيجيّة تدعم استقرار المنطقة وخلق فرص التهدئة، وأن هذا المسار يُبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مُستوى المنطقة، وأضاف في كلمة له خلال القمة الثلاثية التي جمعته بملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان أمس الثلاثاء، أنّ العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار، ويُولي أهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره؛ ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادَل، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة.

وأضاف، أن العراق حريص على أهمّية الحلّ السياسيّ الشامل لأزمات المنطقة على قاعدة المصالح المشتركة التأريخية بين الشعوب، وبما يحفظ وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليميّة، ومُقدّرات شُعُوبها، ويُتيح الحفاظ على الأمن القوميّ.



وبين رئيس الوزراء، أن رؤية العراق تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات، وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصاديّ بين الدول الثلاث، من خلال تطوير المناطق الصناعيّة المُشترَكة، وضرورة إيجاد شراكات ستراتيجيّة مُتعدّدة الأوجه بهدف تعزيز حُضُور الاقتصاد العراقيّ بشكل مُشترَك مع اقتصاديّات الدول العربيّة، وبما يعود على بلداننا بمزيد من الاستقرار والرفاهية.

وصدر في ختام القمة الثلاثية بيان مشترك، أكد تعزيز الشراكة الفاعلة في إطار آلية التنسيق بين الدول الثلاث على الصُعد الاقتصادية والإنمائية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرها، وجدد القادة تأكيدهم على الوقوف إلى جانب العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره، وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.

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