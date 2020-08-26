وزير النفط: وقعنا مع شيفرون الاميركية عقدا لتأسيس شركة طاقة

2020/08/26 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

وقعت وزارة النفط مع شركة شيفرون الأميركية الاحرف الاولى لعقد تأسيس شركة طاقة سيشمل العمل في حقول نفط ذي قار.

وأوضح وزير النفط احسان عبد الجبار، في لقاء مع "الصباح" سينشر لاحقاً، أن العقد الذي وقع خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له للعاصمة الأميركية واشنطن، "يعد بداية لتنمية جديدة وخلق فرصة شراكة حقيقية مع الشركات التي تمتلك خبرات في البحث والتطوير".

وأضاف عبد الجبار أن "الشركات الاميركية الكبرى جادة بالعمل في العراق"، مشيرا الى أن "زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الاميركية شهدت الاتفاق على تغيير الفلسفة الاقتصادية لعمل تلك الشركات في البلاد وفق شراكة في مجال تطوير الموديل الاقتصادي".



واكد عبد الجبار أن "اسعار النفط ستكون غير قادرة على الايفاء بالتزامات البلد بعد عام 2030"، لافتا في الوقت نفسه الى أن "البديل للعراق هو العمل على تنمية داخلية عبر تعظيم الاستفادة من قيمة المنتوج المتمثل في الصناعة البتروكيمياوية ".

ورجح وزير النفط انتهاء اعمال تأهيل مصفى الصمود "بيجي" عام 2023 مع دخول مصفى كربلاء الى الخدمة في العام نفسه.

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