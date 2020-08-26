اجتماع امني بشأن التعامل مع المتظاهرين

2020/08/26 | 03:15 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ترأس وزير الداخليةـ عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، مؤتمرا امنيا عقد في مقر قيادة عمليات بغداد خلص الى ان حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية يتطلبان أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وعقد المؤتمر، وفق بيان للداخلية، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدي عمليات وشرطة بغداد وعدد من أمري التشكيلات الأمنية.

وجرت خلال المؤتمر مناقشة "الوضع الأمني في عموم محافظات البلاد ولاسيما العاصمة".

وخلص المؤتمرون الى ان "حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية يتطلبان أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تنفيذ أجندات بعيدة عن ستراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة ".

كما جرى التأكيد على "عدم استخدام أو حمل أي سلاح في التعامل مع المتظاهرين واقتصار ذلك على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة".

وعبر المؤتمرون عن "عدم سماحهم بممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى باعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة".

كما جرت خلال الاجتماع متابعة "مراحل إعداد وتدريب القوات المعنية بالتعامل مع المتظاهرين وفق كورسات تدريبية شملت مختلف نواحي التعامل الإنساني وفق مبادئ حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية".

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