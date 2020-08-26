مؤتمر أمني رفيع في بغداد: توجيهات جديدة حول الاحتجاجات

2020/08/26 | 03:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشددت وزارة الداخلية، على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة لهم في عموم البلاد، ومنع قطع الطرق العامة.

وذكر بيان للوزارة، الثلاثاء 25 آب/أغسطس، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس مؤتمرًا أمنيًا عقد في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدي عمليات وشرطة بغداد وعدد من أمري التشكيلات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر شهد مناقشة الوضع الأمني في عموم محافظات البلاد ولاسيما العاصمة"، مبينًا أن "المؤتمرين خلصوا إلى أن حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية يتطلب أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تنفيذ أجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة".

وتابع البيان، أن "المؤتمر شهد التأكيد على عدم استخدام أو حمل أي سلاح في التعامل مع المتظاهرين واقتصارها على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة"، موضحًا أن "المؤتمر شدد على عدم السماح بممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى، على اعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة".

وأشار البيان، إلى أن المؤتمر ركز أيضًا على "متابعة مراحل إعداد وتدريب القوات المعنية بالتعامل مع المتظاهرين وفق دورات تدريبية تشمل مختلف نواحي التعامل الإنساني وفق مبادئ حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية".

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