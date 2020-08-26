استطلاع عسكري عراقي قبيل فتح معبر عرعر مع السعودية

2020/08/26 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان تجري استعدادات عراقية مكثفة لاعادة فتح وتأمين معبر عرعر مع السعودية ، اذ استطلع رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله، الحدود العراقية السعودية، فيما وجه بتوزيع القوات الامنية على الطريق الرابط بين عرعر .وقالت وزارة الدفاع في بيان امس انه “في أطار متابعته الميدانية المستمرة لكافة القواطع […]

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