ألمانيا تتوسط وتركيا تبدي استعدادها لمفاوضات مع اليونان من دون شروط 

2020/08/26 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثينا- اسطنبول – الزمان يقوم وزير الخارجية الألماني الثلاثاء بمهمة وساطة بين أثينا وأنقرة، خلال زيارة للبلدين اللذين يجريان اليوم تدريبات عسكرية متوازية في شرق البحر المتوسط، داعياً إلى “الحوار” و”الانفراج” في التوتر حول التنقيب عن الغاز.فيما اعلنت أنقرة الثلاثاء استعدادها للتحاور مع أثينا من دون “شروط مسبقة” في شأن خلافهما حول التنقيب عن […]

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