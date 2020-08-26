وزير الاتصالات يبحث مع كبريات الشركات العالمية زيادة سعات الانترنت والتعليم الالكتروني

2020/08/26 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عمان- واع

بحث وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة وكبريات شركات الاتصالات العالمية والاردنيةزيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق وتطوير التعليم الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات في بيانها الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزير عقد خمسة لقاءات منفردة مع اهم الشركات العالمية المختصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية من خلال تطبيق الزوم(Zoom) بحضور المهندس اسامة جهاد قاسم معاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وأضاف أنه جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة العديد من الامور المهمة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الاتصالات في العراق ومن اهمها تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات في العراق من خلال تعزيز اواصر العمل المشترك مع هذه الشركات وزيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق من خلال منفذ طريبيل الحدودي مع المملكة الاردنية الهاشمية وتطوير التعليم الالكتروني الذي ظهرت اهميته بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم اجمع وتفعيل الامن السبراني او ما يعرف بأمن الاتصالات وتطوير التطبيقات الذكية بشكل عام.

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