وفد من وزارة النفط يتفقد الشاعر عادل محسن

2020/08/26 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

زار وفد من وزارة النفط، منزل الشاعر عادل محسن للاطمئنان عليه وتفقد حالته الصحية.

ووفقاً لبيان وزارة النفط الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد رئيس الوفد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب، حرص الوزارة على دعم المبدعين والتواصل معهم لانهم الثروة الحقيقة لبلدنا وشعبنا ، فضلاً عن تقديم الدعم النادي والمعنوي لكل من قدم التضحيات الجسام والعطاء في سبيل بلدنا وشعبنا.

وسلم وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع رئيس اللجنة المركزية لدعم القوات الامنية والحشد الشعبي، مبلغ الدعم المادي الذي تكفلت به الوزارة في وقت سابق، مع باقة ورد باسم وزير النفط وباقة باسم وكيل الوزارة، ونقل تحيات وزير النفطاحسان عبد الجبار اسماعيل وتمنياته للشاعر الكبير بتجاوز هذه الازمة، والعودة السريعة الى ساحة الابداع والالق.

من جانبه اشاد الشاعر عادل محسن بمبادرة وزارة النفط، مثمناً موقفها الانساني والوطني بالوقوف الى جانبه في هذا الظرف العصيب.

واشار محسن الى ان الوزارة كانت ومازالت سباقة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لشرائح المجتمع العراقي وخصوصاً عوائل الشهداء والجرحى والمبدعين في مجال الثقافة والفنون.

وطلب الشاعر نقل تحياته الى وزير النفط والى جميع المنتسبين.

رافق وكيل الوزارة في زيارته كل من المتحدث باسم الوزارة مدير المكتب الاعلامي، ونائب رئيس اللجنة المركزية وعدد من اعضاء اللجنة والمكتب الاعلامي للوزارة.

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