بوساطة ألمانية.. تركيا تبدي استعدادها لإجراء مفاوضات مع اليونان دون

2020/08/26 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت تركيا، الثلاثاء، عن استعدادها لإجراء محادثات مع اليونان بدون شروط مسبقة بشأن الخلاف حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط الذي دفع بالبلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي إلى إجراء مناورات عسكرية متقابلة.

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