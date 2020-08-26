رونالدينيو يصل إلى البرازيل بعد أشهر من اعتقاله في البارغواي

2020/08/26 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو الثلاثاء إلى ريو دي جانيرو على متن طائرة خاصة بعد مغالدرته البارغواي بعد يوم واحد من إطلاق سراحه في قضية دخول البلاد بجوار سفر مزور أدت إلى احتجازه لأكثر من خمسة أشهر.

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