"هذه الطائرة لن تهبط في القاهرة".. مجلة أميركية تكشف تفاصيل اختطاف محمد بن سلمان لأمير سعودي

2020/08/26 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة " vanityfair" عن اختطاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأحد الأمراء السعوديين المقيمين في أوروبا في 2015، بعد إرساله رسائل ينتقد فيها الملك سلمان وولي عهده، ويتهمهما بالفساد.

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