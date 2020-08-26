مكالمة هاتفية لميسي قبل رسالة الرحيل قد تكشف وجهته المقبلة

2020/08/26 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "إي أس بي أن" الرياضي، عن مكالمة هاتفية جرت بين مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا وصانع ألعاب برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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