"نشعر بخيبة أمل".. رحلات السفن السياحية البحرية مؤجلة بسبب كورونا

2020/08/26 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "برنسيس كروزس" للرحلات السياحية البحرية، إنها ستلغى كافة رحلاتها حتى، أبريل 2021، بسبب القيود المفروضة على الحدود والوصول إلى الموانئ، جراء جائحة كورونا.

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