غارات إسرائيلية على أهداف لحماس تحت الأرض

2020/08/26 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قصف أهداف تحت الأرض تابعة لحركة حماس في جنوبي قطاع غزة.

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