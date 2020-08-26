"من غير وخز بالإبر".. كامبريدج تدخل سباق اللقاحات ضد كورونا

2020/08/26 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت جامعة "كامبريدج" السباق العالمي لإيجاد لقاح ضد فيرس كورونا المستجد، فيما تقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح في غضون عدة أشهر، بحسب "ديلي ميل".

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