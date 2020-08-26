طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع حدودية لحزب الله

2020/08/26 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مروحيات حربية وطائرة قصفت أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني.

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