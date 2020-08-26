نتنياهو وبن زايد يشاركان في حملة ترامب مرة ثانية - جلبير الأشقر

2020/08/26 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر لا يقلّ قلق بنيامين نتنياهو ومحمد بن زايد على ما ستتمخض عنه الانتخابات الأمريكية القادمة عن قلق أفراد إدارة ترامب وعائلته (والجماعتان الأخيرتان، الإدارة والعائلة، متقاطعتان إلى حد كبير كما هو معلوم، بحيث رأى بعض الساخرين العرب في ذلك «تعريباً» لحكم الولايات المتحدة!).



فقد ربط الرجلان مصيرهما بمصير ترامب إلى حد أنهما باتا يخشيان أن تكون لخسارة هذا الأخير في الانتخابات القادمة انعكاسات سلبية خطي ......





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