2020/08/26 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد التركي الأسبق وزعيم حزب (ديفا) المعارض علي باباجان الثلاثاء إن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا لكنه بصحة جيدة، ليصبح بذلك أرفع سياسي تركي يصاب بالفيروس.

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