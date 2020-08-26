ممتلكات “السلطان قابوس” تثير الجدل .. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس – فيديو

2020/08/26 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / زجاجات من الذهب الخالص والأماس، احتوت على “عطور، مسك، عنبر”، وأكيال من حطب العود الثمين، ترجع ملكيتها للسلطان «قابوس» أثارت جدلًا شديدًا؛ بعدما تم عرضها للبيع في مزاد علني.وانتشرت مقاطع الفيديو المصورة للزجاجات العطرية التي يقال إنها ترجع للسلطان قابوس حاكم مملكة عمان الراحل، مثيرة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممتلكات "السلطان قابوس" تثير الجدل ..



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