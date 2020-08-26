الاعلام الامني: طائرات تركية تخترق الاجواء العراقية وتستهدف موقعا وعجلة في قضاء سنجار

2020/08/26 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

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كشفت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تفاصيل عن عملية استهداف قامت بها طائرات تركية اخترقت الأجواء العراقية مجددا حيث قصفت مناطق في العمق العراقي الأمر الذي أوقع ضحايا بين المدنيين.وذكرت الخلية في بيان، نشر اليوم، 26 آب 2020، ان "طائرات مسيرة تركية خرقت الأجواء العراقية واستهدفت مساء أمس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في قرية ( بهرافا) التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما ادى الى استشهاد مدنيين اثنين فيما نجا سائقهما".وأضاف البيان أنه "في الوقت ذاته استهداف موقع في قرية (بارة) التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف إعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث لاخلاء الشهداء والجرحى".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت قبل أسبوعين عن مقتل آمر اللواء الثاني في حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث في قصف تركي بطائرة مسيرة، حيث جاء في بيان لها ان "القصف التركي استهدف عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان بأربيل، وتسبب في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى، وآمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

ر.إ

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