رئيس الوزراء يحضر مجلس عزاء في العتبة الكاظمية (صور)

2020/08/26 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زيارة إلى العتبة الكاظمية في بغداد للمشاركة في مجلس العزاء السنوي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نشر مساء أمس الثلاثاء، 25 آب 2020، ان "الكاظمي، حضر مجلس العزاء والمحاضرة الحسينية في صحن الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، عليهما السلام ".

واظهرت صور تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مجلس العزاء السنوي داخل العتبة الكاظمية مساء أمس.

جدير بالذكر ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عاد مساء أمس إلى بغداد بعد مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان بين العراق والاردن ومصر .

ر.إ

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