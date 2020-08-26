2020/08/26 | 08:29 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير الوكالة الطاقة الذرية يزور ايران .. وطهران تعلن جاهزيتها للتعاون وفق مبدأ الشفافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/26 | 08:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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